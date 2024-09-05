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"Барселона" выпустила для болельщиков самую дорогую футболку в своей истории

"Барселона" выпустила для болельщиков самую дорогую футболку в своей истории Испанский клуб "Барселона" выпустил для болельщиков самую дорогую футболку в своей истории.
Футбол
5 сентября 2024 г. 23:25
Барселона выпустила для болельщиков самую дорогую футболку в своей истории

Испанский клуб "Барселона" выпустил для болельщиков самую дорогую футболку в своей истории.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб выставил на официальном сайте клуба футболку из нового выездного комплекта формы команды за 114,99 евро.

Отмечается, что если болельщик сине-гранатовых захочет при этом нанести на футболку фамилию и номер цена поднимется до 184,99 евро.

После четырех туров испанской Ла Лиги команда под руководством Ханса-Дитера Флика набрала 12 очков и занимает первое место.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" azarkeşlər üçün tarixinin ən bahalı formalarını satışa çıxarıb

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