"Барселона" выплатит бывшему главному тренеру 4 млн евро неустойки

"Барселона" выплатит компенсацию бывшему тренеру Кике Сетьену за увольнение.

"Барселона" выплатит компенсацию бывшему тренеру Кике Сетьену за увольнение.

Как передает Report со ссылкой на Cadena Ser, стороны пришли к соглашению о выплате 4 миллионов евро.

"Барса" признала, что увольнение было некорректным. Выплата неустойки будет производиться по частям. Благодаря этому соглашению "блауграна" избежала судебного разбирательства, запланированного на 20 декабря.

Ранее сообщалось, что специалист может получить от "Барсы" 14 миллионов евро.

13 января 2020 года "Барселона" назначила Сетьена главным тренером, а 17 августа того же года уволила после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в Лиге чемпионов.