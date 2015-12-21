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    ​Барселона выиграла клубный чемпионат мира - ВИДЕО

    Испанский клуб обыграл аргентинский Ривер Плейт со счетом 3:0

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Испанская Барселона обыграла аргентинский Ривер Плейт со счетом 3:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в Японии.

    Как передает Report, счет в игре на 36-й минуте открыл игрок Барселоны Лионель Месси.

    Вскоре после начала второго тайма Луис Суарес закрепил преимущество Барселоны. На 68-й минуте он оформил дубль, установив окончательный результат.

    Таким образом Барселона установила рекорд, в третий раз выиграв клубный чемпионат мира.

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