​Барселона выиграла клубный чемпионат мира - ВИДЕО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Испанская Барселона обыграла аргентинский Ривер Плейт со счетом 3:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в Японии.

Как передает Report, счет в игре на 36-й минуте открыл игрок Барселоны Лионель Месси.

Вскоре после начала второго тайма Луис Суарес закрепил преимущество Барселоны. На 68-й минуте он оформил дубль, установив окончательный результат.

Таким образом Барселона установила рекорд, в третий раз выиграв клубный чемпионат мира.