"Барселона" вовлекла в состав футболиста французского клуба

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Защитник французской "Тулузы" Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в испанской "Барселоне".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Sport.es, 19-летний французский футболист согласовал с каталонским клубом контракт, который будет рассчитан на четыре года.

Тодибо перейдёт в "Барселону" летом на правах свободного агента после того, как у него истечёт срок действия соглашения с нынешним клубом.

Отметим, что Тодибо является воспитанником "Тулузы".