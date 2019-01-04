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    "Барселона" вовлекла в состав футболиста французского клуба

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Защитник французской "Тулузы" Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в испанской "Барселоне".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Sport.es, 19-летний французский футболист согласовал с каталонским клубом контракт, который будет рассчитан на четыре года. 

    Тодибо перейдёт в "Барселону" летом на правах свободного агента после того, как у него истечёт срок действия соглашения с нынешним клубом.

    Отметим, что Тодибо является воспитанником "Тулузы". 

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