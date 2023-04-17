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"Барселона" во второй раз подряд сыграла вничью со счётом 0:0

"Барселона" во второй раз подряд сыграла вничью со счётом 0:0 Состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" в гостях встречалась с "Хетафе".
Футбол
17 апреля 2023 г. 00:09
Барселона во второй раз подряд сыграла вничью со счётом 0:0

Состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" в гостях встречалась с "Хетафе".

Как передает Report, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

На 25-й минуте игроки "Барселоны" Рафинья и Бальде по очереди нанесли удар в стойку ворот "Хетафе".

Для каталонского клуба это вторая подряд нулевая ничья в чемпионате Испании. До этого "Барселона" на "Камп Ноу" 10 апреля не смогла одолеть "Жирону" (0:0). Команда Хави не побеждает на протяжении трёх матчей во всех турнирах.

Следующий соперник "блауграны" – мадридский "Атлетико". Игра состоится 23 апреля.

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 11 очков. "Хетафе" находится на 15-м месте, набрав 31 очко.

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