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"Барселона" вновь повторила клубный антирекорд 59-летней давности

"Барселона" вновь повторила клубный антирекорд 59-летней давности Футбольный клуб "Барселона" понес третье поражение подряд на домашнем матче, уступив мадридскому "Атлетико".
Футбол
22 декабря 2024 г. 10:10
Барселона вновь повторила клубный антирекорд 59-летней давности

Футбольный клуб "Барселона", уступив "Атлетико", потерпел третье поражение подряд на домашнем матче.

Как сообщает Report, каталонцы проиграли мадридскому клубу со счетом 1:2 в матче 18- тура в рамках чемпионата Испании.

Ранее клуб уже попадал в столь проигрышную ситуацию, однако антирекорд впервые был повторен в 21 веке. В последний раз тотальная неудача на домашних матчах преследовала "Барселону" в 1965 и 1987 годах. Так, 30 ноября каталонцы проиграли "Лас‑Пальмасу" (1:2), а 15 декабря уступили "Леганесу" (0:1).

В настоящее время "Барселона" находится на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 38 очками. Следом идет "Реал", у которого на данный момент 37 очков, а впереди еще два не проведенных матча. В то же время клуб "Атлетико" благодаря последней победе заработал 41 очко и поднялся на первое место.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" antirekordunu təkrarlayıb

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