"Барселона" вновь повторила клубный антирекорд 59-летней давности

Футбольный клуб "Барселона" понес третье поражение подряд на домашнем матче, уступив мадридскому "Атлетико".

Футбольный клуб "Барселона", уступив "Атлетико", потерпел третье поражение подряд на домашнем матче.

Как сообщает Report, каталонцы проиграли мадридскому клубу со счетом 1:2 в матче 18- тура в рамках чемпионата Испании.

Ранее клуб уже попадал в столь проигрышную ситуацию, однако антирекорд впервые был повторен в 21 веке. В последний раз тотальная неудача на домашних матчах преследовала "Барселону" в 1965 и 1987 годах. Так, 30 ноября каталонцы проиграли "Лас‑Пальмасу" (1:2), а 15 декабря уступили "Леганесу" (0:1).

В настоящее время "Барселона" находится на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 38 очками. Следом идет "Реал", у которого на данный момент 37 очков, а впереди еще два не проведенных матча. В то же время клуб "Атлетико" благодаря последней победе заработал 41 очко и поднялся на первое место.