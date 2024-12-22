"Барселона" вновь повторила клубный антирекорд 59-летней давности

Футбольный клуб "Барселона", уступив "Атлетико", потерпел третье поражение подряд на домашнем матче.
Как сообщает Report, каталонцы проиграли мадридскому клубу со счетом 1:2 в матче 18- тура в рамках чемпионата Испании.
Ранее клуб уже попадал в столь проигрышную ситуацию, однако антирекорд впервые был повторен в 21 веке. В последний раз тотальная неудача на домашних матчах преследовала "Барселону" в 1965 и 1987 годах. Так, 30 ноября каталонцы проиграли "Лас‑Пальмасу" (1:2), а 15 декабря уступили "Леганесу" (0:1).
В настоящее время "Барселона" находится на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 38 очками. Следом идет "Реал", у которого на данный момент 37 очков, а впереди еще два не проведенных матча. В то же время клуб "Атлетико" благодаря последней победе заработал 41 очко и поднялся на первое место.