​"Барселона" выставит на трансфер Дембеле

Испанский футбольный клуб "Барселона" выставит на трансфер нападающего команды Усмана Дембеле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанская газета Diario Sport.

По информации источника, клуб намерен продать француза в конце лета, после завершения сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 56 млн. евро.

Действующий контракт 23-летнего Дембеле с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб девять матчей во всех турнирах, забив один гол. Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году, в составе испанской команды форвард стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Дембеле в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира 2018 года.