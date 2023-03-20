Эль-Класико: "Барселона" в добавленное время вырвала победу у "Реала"

"Барселона" обыграла мадридский "Реал" со счетом 2:1 в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

"Барселона" обыграла мадридский "Реал" со счетом 2:1 в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает Report , игра прошла в ночь на 20 марта на стадионе "Спотифай Камп Ноу".

Гости вышли вперёд на девятой минуте встречи в результате курьёзного автогола центрального защитника каталонцев Рональда Араухо, головой отправившего мяч в свои ворота.

На 45-й минуте матча счет сравнял Серджи Роберто. Гол сливочных в исполнении Марко Асенсио на 81-й минуте отменили из-за офсайда после проверки через VAR.

Франк Кессиэ на второй добавленной к основному времени матча минуте забил победный гол каталонцев.

Благодаря этому "Барселона" набрала 68 очков и оторвалась от идущего вторым "Реала" на 12 очков.