"Барселона" уведомила RFEF о выборе домашнего стадиона

«Барселона» сообщила Королевской федерации футбола Испании (RFEF) о том, что каталонская команда может провести домашние встречи сезона-2023/2024 на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне. Об этом сообщает Marca.

"Барселона» сообщила Королевской федерации футбола Испании (RFEF) о том, что каталонская команда может провести домашние встречи сезона-2023/2024 на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне.

Как передает Report со ссылкой на Marca, на нынешнем стадионе "Барселоны" "Камп Ноу" намечается реконструкция. Каталонский клуб ведет переговоры с инвестиционными фондами о финансировании на сумму порядка €1,5 млрд для реализации реконструкции стадиона. В случае получения кредита "Барса" начнет реконструкцию "Камп Ноу" грядущим летом. Таким образом, "Барселона" будет проводить домашние игры на Олимпийском стадионе до ноября 2024 года.

После 26 туров "Барселона" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 68 очков. Отрыв от "Реала", который находится на второй строчке, составляет 12 очков.