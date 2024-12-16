"Барселона" уступила "Леганесу" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании

"Барселона" дома со счетом 0:1 проиграла "Леганесу" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" дома со счетом 0:1 проиграла "Леганесу" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report , встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Единственный мяч на четвертой минуте забил Серхио Гонсалес.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 38 очками, столько же набрал "Атлетико", который занимает второе место, уступая "Барсе" по дополнительным показателям. Третьим с 37 очками идет "Реал", при этом у обоих мадридских клубов по игре в запасе. В следующем туре каталонцы 21 декабря примут "Атлетико".

"Леганес" благодаря победе поднялся на 15-е место, команда прервала серию из трех матчей без побед. В следующем туре "Леганес" 22 декабря на своем поле сыграет с "Вильярреалом".