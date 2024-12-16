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"Барселона" уступила "Леганесу" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании

"Барселона" уступила "Леганесу" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома со счетом 0:1 проиграла "Леганесу" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
16 декабря 2024 г. 02:17
Барселона уступила Леганесу в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании

"Барселона" дома со счетом 0:1 проиграла "Леганесу" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Единственный мяч на четвертой минуте забил Серхио Гонсалес.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 38 очками, столько же набрал "Атлетико", который занимает второе место, уступая "Барсе" по дополнительным показателям. Третьим с 37 очками идет "Реал", при этом у обоих мадридских клубов по игре в запасе. В следующем туре каталонцы 21 декабря примут "Атлетико".

"Леганес" благодаря победе поднялся на 15-е место, команда прервала серию из трех матчей без побед. В следующем туре "Леганес" 22 декабря на своем поле сыграет с "Вильярреалом".

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Версия на азербайджанском языке “Barselona” öz meydanında “Leqanes”ə uduzub

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