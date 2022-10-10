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"Барселона" установит статую Лионеля Месси

"Барселона" установит статую Лионеля Месси Каталонская "Барселона" намерена установить статую аргентинского нападающего Лионеля Месси, который большую часть карьеры провел в каталонской команде.
Футбол
10 октября 2022 г. 07:26
Барселона установит статую Лионеля Месси

Каталонская "Барселона" намерена установить статую аргентинского нападающего Лионеля Месси, который большую часть карьеры провел в каталонской команде.

Как передает Report со ссылкой на Goal, об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта.

"Мы построим статую Лео Месси за пределами "Камп Ноу". Решение принято", - приводит слова Лапорты издание.

Месси проводит второй сезон во французском ПСЖ, "Барселону" он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в 50 млн евро.

Аргентинец является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов. Форвард семь раз становился обладателем "Золотого мяча".

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Messiyə heykəl ucaldacaq

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