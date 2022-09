Испанская "Барселона" продолжает усилять состав новыми игроками.

Как передает Report , аккаунты каталонского клуба в социальных сетях поделились кадрами выхода 31-летнего левого вингера Маркоса Алонсо на свою первую тренировку в стане "Барселоны". М.Алонсо был подписан из лондонского "Челси".

Look who’s in town pic.twitter.com/2uTHAWsnzP

Кроме того, "каталонцы" заключили контракт с фланговым защитником лондонского "Арсенала" Эктором Бельерином.

Отметим, что Э.Бельерин является воспитанником "Барселоны", однако Маркос Алонсо начал играть в "академии" мадридского "Реала".