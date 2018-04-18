"Барселона" упустила победу над "Сельтой", дважды ведя в счёте в ходе матча - ВИДЕО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В матче 33-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Барселону».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 2:2.

Гости дважды в ходе игры вели в счёте, однако хозяевам оба раза удалось сравнивать. За каталонскую команду голы забили Усман Дембеле и Пако Алькасер, а в составе «Сельты» отличились Хонни и Яго Аспас. С 71-й минуты «Барселона» играла вдесятером, после того как полузащитник Серхи Роберто получил красную карточку.

«Барселона» (83 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» (44) находится на восьмой строчке