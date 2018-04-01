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    "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" благодаря голам на 88-й и 89-й минутах - ВИДЕО

    Каталонцы усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси смогли сравнять счет

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Севилья" и "Барселона" в матче 30-го тура чемпионата Испании сыграли вничью.

    Как передает Report, хозяева поля до 88-й минуты вели со счетом 2:0.

    Однако каталонцы усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси смогли сравнять счет, забив свои голы за минуту.

    "Барселона" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. "Севилья" занимает шестое место.

    Чемпионат Испании, Ла-Лига, 30-й тур

    "Севилья" - "Барселона" - 2:2

    "Лас-Пальмас" – "Реал" – 0-3

    "Жирона" – "Леванте" – 1-1

    "Атлетик Бильбао" – "Сельта" – 1-1

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