"Барселона" сыграла вничью с "Севильей" благодаря голам на 88-й и 89-й минутах - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Севилья" и "Барселона" в матче 30-го тура чемпионата Испании сыграли вничью.

Как передает Report, хозяева поля до 88-й минуты вели со счетом 2:0.

Однако каталонцы усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси смогли сравнять счет, забив свои голы за минуту.

"Барселона" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. "Севилья" занимает шестое место.

Чемпионат Испании, Ла-Лига, 30-й тур

"Севилья" - "Барселона" - 2:2

"Лас-Пальмас" – "Реал" – 0-3

"Жирона" – "Леванте" – 1-1

"Атлетик Бильбао" – "Сельта" – 1-1