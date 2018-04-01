"Барселона" сыграла вничью с "Севильей" благодаря голам на 88-й и 89-й минутах - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Севилья" и "Барселона" в матче 30-го тура чемпионата Испании сыграли вничью.
Как передает Report, хозяева поля до 88-й минуты вели со счетом 2:0.
Однако каталонцы усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси смогли сравнять счет, забив свои голы за минуту.
"Барселона" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. "Севилья" занимает шестое место.
Чемпионат Испании, Ла-Лига, 30-й тур
"Севилья" - "Барселона" - 2:2
"Лас-Пальмас" – "Реал" – 0-3
"Жирона" – "Леванте" – 1-1
"Атлетик Бильбао" – "Сельта" – 1-1
News DepartmentАвтор новости
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