"Барселона" стала самой пропускающей командой в топ-5 чемпионатов

“Барселона” возглавила список команд, которые пропустили больше всех среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы, включая внутренние турниры.

“Барселона” возглавила список команд, которые пропустили больше всех среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы, включая внутренние турниры.

Как передает Report, об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, у «Барселоны» 15 пропущенных мячей в шести играх Ла Лиги и Кубка Испании в январе, что на два больше, чем у "Севильи" (шесть матчей), а также итальянского "Фрозиноне" (пять матчей), у которых на данный момент по 13 пропущенных голов.

В Суперкубке Испании, каталонцы пропустили четыре мяча.