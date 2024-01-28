"Барселона" стала самой пропускающей командой в топ-5 чемпионатов

“Барселона” возглавила список команд, которые пропустили больше всех среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы, включая внутренние турниры.
Как передает Report, об этом сообщает Transfermarkt.
По информации источника, у «Барселоны» 15 пропущенных мячей в шести играх Ла Лиги и Кубка Испании в январе, что на два больше, чем у "Севильи" (шесть матчей), а также итальянского "Фрозиноне" (пять матчей), у которых на данный момент по 13 пропущенных голов.
В Суперкубке Испании, каталонцы пропустили четыре мяча.