О нас

"Барселона" стала самой пропускающей командой в топ-5 чемпионатов

"Барселона" стала самой пропускающей командой в топ-5 чемпионатов “Барселона” возглавила список команд, которые пропустили больше всех среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы, включая внутренние турниры.
Футбол
28 января 2024 г. 12:56
Барселона стала самой пропускающей командой в топ-5 чемпионатов

“Барселона” возглавила список команд, которые пропустили больше всех среди всех коллективов главных пяти чемпионатов Европы, включая внутренние турниры.

Как передает Report, об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, у «Барселоны» 15 пропущенных мячей в шести играх Ла Лиги и Кубка Испании в январе, что на два больше, чем у "Севильи" (шесть матчей), а также итальянского "Фрозиноне" (пять матчей), у которых на данный момент по 13 пропущенных голов.

В Суперкубке Испании, каталонцы пропустили четыре мяча.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Barselona" 2024-cü ildə Top-5 liqalarda ən çox qol buraxan komandadır

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
В Баку в ресторане произошел пожар
ФотоВ Баку в ресторане произошел пожар
23 января 2024 г. 10:40
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi