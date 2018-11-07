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    "Барселона" стала первой командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф ЛЧ

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» на своём поле разошёлся миром с «Барселоной» со счётом 1:1

    Как передает Report, матч состоялся на стадионе «Джузеппе Меацца».

    Оба мяча были забиты в самой концовке встречи. На 83-й минуте вышедший на замену Малком ворвался в штрафную и поразил ворота «Интера». Но на 87-й минуте гол Мауро Икарди позволил хозяевам уйти от поражения.

    Благодаря этому результату «Барселона» стала первой командой, гарантировавшей себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонский клуб в 17-й раз подряд успешно преодолел групповой этап турнира.

    Накануне стартовал IV тур группового этапа Лиги Чемпионов.

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