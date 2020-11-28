"Барселона" сократила зарплаты футболистам

Пресс-служба "Барселоны" сообщила о достижении соглашения с игроками о снижении зарплат

Пресс-служба "Барселоны" сообщила о достижении соглашения с игроками о снижении зарплат.

Как передает Report, данный шаг поможет клубу сэкономить 122 млн евро.

Ранее испанские СМИ утверждали, что каталонский клуб рассчитывает с помощью сокращения сэкономить 190 млн евро.

До этого "Барселона" сообщила о продлении контрактов с защитниками Жераром Пике и Клеманом Ленгле, голкипером Марком-Андре тер Штегеном и полузащитником Френки де Йонгом.

Игроки, подписывая новые контракты, согласились на снижение зарплат в краткосрочной перспективе. При этом они рассчитывают, что в дальнейшем им предложат соглашения с более привлекательными финансовыми условиями.

По данным издания Marca, долги клуба по состоянию на июнь 2020 года составляют 488 млн евро.