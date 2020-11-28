О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Барселона" сократила зарплаты футболистам

"Барселона" сократила зарплаты футболистам Пресс-служба "Барселоны" сообщила о достижении соглашения с игроками о снижении зарплат
Футбол
28 ноября 2020 г. 03:05
Барселона сократила зарплаты футболистам

Пресс-служба "Барселоны" сообщила о достижении соглашения с игроками о снижении зарплат.

Как передает Report, данный шаг поможет клубу сэкономить 122 млн евро.

Ранее испанские СМИ утверждали, что каталонский клуб рассчитывает с помощью сокращения сэкономить 190 млн евро.

До этого "Барселона" сообщила о продлении контрактов с защитниками Жераром Пике и Клеманом Ленгле, голкипером Марком-Андре тер Штегеном и полузащитником Френки де Йонгом.

Игроки, подписывая новые контракты, согласились на снижение зарплат в краткосрочной перспективе. При этом они рассчитывают, что в дальнейшем им предложат соглашения с более привлекательными финансовыми условиями.

По данным издания Marca, долги клуба по состоянию на июнь 2020 года составляют 488 млн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Barselona" futbolçularının maaşlarını azaltdı

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
21 ноября 2020 г. 15:59
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi