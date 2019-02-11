СМИ: "Барселона" согласовала условия контракта с бомбардиром немецкой Бундеслиги

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович может летом оказаться в "Барселоне".

Как сообщает Report со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, каталонский клуб ещё не начал переговоры с "Айнтрахтом" и "Бенфикой", которой принадлежат права на форварда.

Также утверждается, что интерес к 22-летнему Йовичу проявлял мадридский "Реал", однако в настоящий момент "Барселона" является явным фаворитом в борьбе за игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 3 результативные передачи. После 21 тура Йович возглавляет список лучших бомбардиров первенства.