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СМИ: "Барселона" согласовала условия контракта с бомбардиром немецкой Бундеслиги

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович может летом оказаться в "Барселоне". 

Как сообщает Report со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, каталонский клуб ещё не начал переговоры с "Айнтрахтом" и "Бенфикой", которой принадлежат права на форварда.

Также утверждается, что интерес к 22-летнему Йовичу проявлял мадридский "Реал", однако в настоящий момент "Барселона" является явным фаворитом в борьбе за игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 3 результативные передачи. После 21 тура Йович возглавляет список лучших бомбардиров первенства. 

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