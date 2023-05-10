"Барселона" сегодня официально объявит об уходе Бускетса

Испанский полузащитник футбольного клуба "Барселона" Серхио Бускетс покинет каталонскую команду.
Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
По информации источника, "Барса" объявит об уходе футболиста сегодня, 10 мая. Отмечается, что Бускетс может перейти в клуб МЛС или продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Его контракт с "Барселоной" истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бускетс принял участие в 27 встречах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника составляет €5 млн. Он выступает за "Барселону" с 2006 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, а также трижды завоевывал главный трофей Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Бускетс становился победителем чемпионата мира-2010 и Евро-2012.