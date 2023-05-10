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"Барселона" сегодня официально объявит об уходе Бускетса

"Барселона" сегодня официально объявит об уходе Бускетса Испанский полузащитник футбольного клуба "Барселона" Серхио Бускетс покинет каталонскую команду.
Футбол
10 мая 2023 г. 05:23
Барселона сегодня официально объявит об уходе Бускетса

Испанский полузащитник футбольного клуба "Барселона" Серхио Бускетс покинет каталонскую команду.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, "Барса" объявит об уходе футболиста сегодня, 10 мая. Отмечается, что Бускетс может перейти в клуб МЛС или продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Его контракт с "Барселоной" истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бускетс принял участие в 27 встречах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника составляет €5 млн. Он выступает за "Барселону" с 2006 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, а также трижды завоевывал главный трофей Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Бускетс становился победителем чемпионата мира-2010 и Евро-2012.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bu gün “Barselona” Busketsin klubdan ayrıldığını elan edəcək

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