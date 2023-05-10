"Барселона" сегодня официально объявит об уходе Бускетса

Испанский полузащитник футбольного клуба "Барселона" Серхио Бускетс покинет каталонскую команду.

Испанский полузащитник футбольного клуба "Барселона" Серхио Бускетс покинет каталонскую команду.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, "Барса" объявит об уходе футболиста сегодня, 10 мая. Отмечается, что Бускетс может перейти в клуб МЛС или продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Его контракт с "Барселоной" истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бускетс принял участие в 27 встречах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника составляет €5 млн. Он выступает за "Барселону" с 2006 года. Он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, а также трижды завоевывал главный трофей Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Бускетс становился победителем чемпионата мира-2010 и Евро-2012.