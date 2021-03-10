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"Барселона" сделала официальное предложение Агуэро о переходе

"Барселона" сделала официальное предложение Агуэро о переходе Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может перейти в "Барселону".
Футбол
10 марта 2021 г. 19:16
Барселона сделала официальное предложение Агуэро о переходе

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может перейти в "Барселону".

Как сообщает Report со ссылкой на TyC Sports, каталонцы отправили форварду официальное предложение о переходе по окончании контракта с английским клубом.

Соглашение аргентинца с "Манчестер Сити" рассчитано до лета нынешнего года. Таким образом, он сможет перейти в "Барселону" бесплатно.

Новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта надеется, что переход Агуэро поможет окончательно погасить конфликт с Лионелем Месси, а также убедит его остаться из-за дружественных отношений между футболистами.

Отметим, что Агуэро уже выступал в чемпионате Испании. С 2006 по 2011 год форвард играл за мадридский "Атлетико", в составе которого выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел за "Манчестер Сити" 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Serxio Aqueroya təklif göndərdi

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