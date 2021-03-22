"Барселона" с теннисным счетом разгромила "Реал Сосьедад"

В очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад"

В очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад".

Как передает Report, встреча прошла в Сан-Себастьяне при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 6:1.

В составе победителей дубли на свой счет оформили Лионель Месси и Серджино Дест. Также отличились Усман Дембеле и Антуан Гризманн, огорчивший свою бывшую команду на 37-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч забил Андер Барренечеа Мугуруса.

После этого успеха подопечные Роналда Кумана набрали 62 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Их отставание от лидера в лице мадридского "Атлетико" составляет четыре очка.

"Реал Сосьедад" (45) расположился на пятой позиции в таблице.