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«Барселона» решила продлить контракт с 38-летним защитником

«Барселона» решила продлить контракт с 38-летним защитником «Барселона» активирует опцию продления контракта бразильского защитника Дани Алвеса, которому в мае исполнится 39 лет.
Футбол
4 марта 2022 г. 08:48
«Барселона» решила продлить контракт с 38-летним защитником

«Барселона» активирует опцию продления контракта бразильского защитника Дани Алвеса, которому в мае исполнится 39 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, за короткое время, что Алвес провёл в «Барселоне» после возвращения, он заслужил продление контракта за свою роль на поле и его пределами. В клубе уже приняли решение активировать опцию продления соглашения.

Напомним, что 38-летний Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна.

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