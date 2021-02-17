"Барселона" разгромлена дома, "Ливерпуль" побеждает "Лейпциг"

Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА

Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день состоялись две встречи.

Испанская "Барселона" на стадионе "Ноу Камп" принимала французский ПСЖ. Встреча завершилась победой гостей с разгромным счетом 4:1.

Счет в матче на 27-ой минуте открыл с пенальти Лионель Месси. Однако "сине-гранатовые" затем пропустили четырежды – у парижан хет-триком оформил Мбаппе (32, 65, 85), а на 70-ой минуте отличился Кен.

В другом матче вечера встречались немецкий "Лейпциг" и английский "Ливерпуль". Из-за пандемии коронавируса матч был сыгран в Будапеште. Более мастеровитые англичане одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Салаха и Мане.

Ответные встречи пройдут 10 марта.