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"Барселона" разгромлена дома, "Ливерпуль" побеждает "Лейпциг"

"Барселона" разгромлена дома, "Ливерпуль" побеждает "Лейпциг" Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА
Футбол
17 февраля 2021 г. 02:03
Барселона разгромлена дома, Ливерпуль побеждает Лейпциг

Стартовала стадия 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день состоялись две встречи.

Испанская "Барселона" на стадионе "Ноу Камп" принимала французский ПСЖ. Встреча завершилась победой гостей с разгромным счетом 4:1.

Счет в матче на 27-ой минуте открыл с пенальти Лионель Месси. Однако "сине-гранатовые" затем пропустили четырежды – у парижан хет-триком оформил Мбаппе (32, 65, 85), а на 70-ой минуте отличился Кен.

В другом матче вечера встречались немецкий "Лейпциг" и английский "Ливерпуль". Из-за пандемии коронавируса матч был сыгран в Будапеште. Более мастеровитые англичане одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Салаха и Мане.

Ответные встречи пройдут 10 марта.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Barselona" darmadağın oldu, "Liverpul" inamlı qələbə qazandı

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