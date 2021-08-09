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"Барселона" разгромила "Ювентус" в первом матче без Месси

"Барселона" разгромила "Ювентус" в первом матче без Месси "Барселона" одержала уверенную победу над "Ювентусом" в матче Кубка Жоана Гампера со счетом 3:0.
Футбол
9 августа 2021 г. 02:49
Барселона разгромила Ювентус в первом матче без Месси

"Барселона" одержала уверенную победу над "Ювентусом" в матче Кубка Жоана Гампера со счетом 3:0.

Как передает Report, счет в поединке открыл новичок каталонцев Мемфис Депай. Датчанин Мартин Брэйтуэйт удвоил преимущество "Барсы", а точку в игре поставил Рики Пуч.

Этот матч стал первым для "Барселоны" с момента ухода Лионеля Месси из клуба.

Отметим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе туринцев и после первого тайма был заменен на Деяна Кулушевски.

"Барселона" начнет сезон в чемпионате Испании игрой с "Реалом Сосьедад" 15 августа. "Ювентус" 22-го на выезде сыграет с "Удинезе" в итальянской Серии А.

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