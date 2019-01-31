"Барселона" разгромила "Севилью" и вышла в полуфинал Кубка Испании

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» принимала «Севилью».

Как передаёт Report со ссылкой на «Чемпионат», встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась с разгромным счётом 6:1 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес, Лионель Месси и Филиппе Коутиньо дважды. Единственный мяч «Севильи» забил защитник Гильерме Арана.

Стоит отметить, что на 27-й минуте встречи Эвер Банега не смог реализовать пенальти.

В первом матче «Севилья» на своём поле обыграла «Барселону» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч каталонский клуб вышел в полуфинал Кубка Испании.

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. Каталонский клуб – лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23), на третьем – «Реал» (19).