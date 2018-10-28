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    "Барселона" разгромила "Реал" в "эль класико" - ВИДЕО

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Каталонская «Барселона» одержала крупную победу в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». 

    Как передает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

    В составе каталонцев отличились полузащитники Филиппе Коутиньо и Артуро Видаль, а также нападающий Луис Суарес, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «сливочных» стал защитник Марсело.

    «Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14) занимает 9-е место.

    В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет с «Райо Вальекано», мадридский клуб дома встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 3 ноября.

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