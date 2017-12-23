"Барселона" разгромила "Реал" в "эль класико" на "Сантьяго Бернабеу" - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Барселону».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все ключевые события «эль класико» пришлись на второй тайм. На 54-й минуте точный удар Луиса Суареса вывел каталонцев вперёд в счёте. Спустя девять минут защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль получил прямую красную карточку за игру рукой в штрафной площади. Лионель Месси реализовал пенальти и удвоил преимущество «Барселоны». Третий гол в составе гостей записал на свой счёт Алейкс Видаль, который отличился уже на третьей компенсированной минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 14 очков. Каталонцы (45 баллов) располагаются на первом месте, мадридская команда (31) находится на четвёртой строчке.

Испания - Примера. 17-й тур

Реал Мадрид – Барселона - 0:3

0:1 – Суарес – 54, 0:2 – Месси – 64 (пен), 0:3 – Видаль – 90+3

Удаления: Карвахаль , 63 – нет