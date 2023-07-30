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"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в товарищеском матче

"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в товарищеском матче Футбольный клуб "Барселона" со счетом 3:0 обыграл мадридский "Реал" в товарищеском матче.
Футбол
30 июля 2023 г. 03:15
Барселона разгромила мадридский Реал в товарищеском матче

Футбольный клуб "Барселона" со счетом 3:0 обыграл мадридский "Реал" в товарищеском матче.

Как передает Report, игра прошла в Далласе (штат Техас, США) в присутствии 82 026 зрителей.

Голы забили Усман Дембеле (15-я минута), Фермин Марин (85), Ферран Торрес (90+1). На 20-й минуте нападающий "Реала" Винисиус не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Следующий товарищеский матч "Барселона" проведет 2 августа против итальянского "Милана", 8 августа каталонский клуб сыграет в предсезонном товарищеском турнире за Кубок Гампера с английским "Тоттенхэмом". "Реал" перед началом чемпионата Испании проведет одну товарищескую игру: 3 августа подопечные Карло Анчелотти сыграют с итальянским "Ювентусом". В первом туре чемпионата Испании "Барселона" 13 августа на выезде сыграет с "Хетафе", "Реал" 12 августа проведет гостевой матч против "Атлетика".

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