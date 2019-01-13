"Барселона" разгромила "Эйбар" благодаря голам Суареса и Месси

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Эйбар» со счётом 3:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

На 19-й минуте счёт открыл Луис Суарес, которому голевой пас отдал Филиппе Коутиньо. В начале второго тайма Суарес выступил уже в роли ассистента, с его передачи отличился Лионель Месси. Вскоре Суарес довёл счёт до крупного после паса Серхи Роберто.

После матча «Барселона», набрав 43 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отрыв каталонского клуба от ближайшего преследователя составляет пять очков. «Эйбар» (22) опустился на 15 место. В следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Леганесом». Матч состоится 20 января.

Отметим, что для Месси этот мяч стал 400-м в 435 матчах чемпионата Испании. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, который преодолел эту отметку забитых мячей в Примере. На втором месте по количеству голов за всю историю чемпионата Испании бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду (311).