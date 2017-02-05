"Барселона" разгромила "Атлетик" Б и сократила отставание от "Реала" до минимума - ВИДЕО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ «Барселона» разгромила «Атлетик» Б в матче 21-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:0.

В середине первого тайма Неймар от лицевой линии сделал аккуратную скидку на Пако Алькасера, который в касание пробил в ближний нижний угол. На 40-й минуте Лионель Месси забил со штрафного, который исполнялся с очень острого угла: вратарь решил, что его партнёр по команде встанет на пути мяча, а полевой игрок «Атлетика» понадеялся на голкипера.

В середине второго тайма Алейкс Видаль ворвался в штрафную и прицельно пробил в дальний нижний угол из-под двоих защитников.

«Барселона» (45 очков) занимает второе место и отстает от «Реала» на одно очко, сыграв на два матча больше. «Атлетик» (32) идёт восьмым.

Испания - Примера. 21-й тур

Барселона - Атлетик Бильбао - 3:0

1:0 – Алькасер – 18, 2:0 – Месси – 40, 3:0 – Видаль – 67