"Барселона" рассматривает вариант продления контракта с Кристенсеном

"Барселона" рассматривает вариант продления контракта с Кристенсеном Планы "Барселоны" в отношении Андреаса Кристенсена изменились, если ранее клуб был готов продать 29-летнего защитника, то после ухода Иньиго Мартинеса он может стать важной фигурой в обороне.
Футбол
10 августа 2025 г. 09:55
Барселона рассматривает вариант продления контракта с Кристенсеном

Планы "Барселоны" в отношении Андреаса Кристенсена изменились, если ранее клуб был готов продать 29-летнего защитника, то после ухода Иньиго Мартинеса он может стать важной фигурой в обороне.

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, действующее соглашение с датчанином истекает летом 2026 года и руководство готово обсудить продление ещё на год, чтобы избежать его ухода на правах свободного агента.

Андреас Кристенсен, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, не захотел покидать команду, отказавшись от предложений из Саудовской Аравии и АПЛ.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 15 млн.

Версия на азербайджанском языке “Barselona”nın futbolçusu ilə bağlı planları dəyişib

