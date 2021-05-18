"Барселона" рассматривает трех кандидатов на место Кумана

"Барселона" приняла решение уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании сезона.
Как передает Report со ссылкой на RAC1, такое решение было принято после поражения команды в матче 37-го тура испанской Примеры с "Сельтой" (1:2). Проиграв в этом матче, сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство. Команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 76 очков.
Отмечается, у Кумана есть шанс сохранить за собой пост главного тренера лишь в том случае, если руководство сине-гранатовых не сможет найти ему достойную замену.
Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает трех кандидатов на случай расставания с Куманом. В шорт-листе оказались главный тренер "Барселоны B" Хави Гарсия Пимьена, экс-игрок сине-гранатовых, возглавляющий катарский "Аль-Садд" Хави и наставник нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг.