"Барселона" провела переговоры о трансфере футболиста МЮ

Спортивный директор Барселоны Деку встретился со спортивным директором "Манчестер Юнайтед" Джоном Мерто, чтобы обсудить возможные трансферы.

Спортивный директор Барселоны Деку встретился со спортивным директором "Манчестер Юнайтед" Джоном Мерто, чтобы обсудить возможные трансферы.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, несмотря на то, что имя нового главного тренера после ухода Хави еще не известно, руководство "Барселоны" уже планирует усиление команды на следующий сезон.

Одним из обсуждавшихся на встрече футболистов является Мэйсон Гринвуд, который выступает на правах аренды за "Хетафе". Ранее была информация, что 22-летний англичанин не хочет возвращаться в МЮ.

В январе позапрошлого года Гринвуд был обвинен в попытке изнасилования и отстранен. В феврале 2023-го полиция прекратила уголовное производство в отношении игрока. Его контракт истекает в 2025 году, поэтому "Барселона" сможет получить его по заниженной цене.

В этом сезоне Гринвуд сыграл 26 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.