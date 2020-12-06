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"Барселона" проиграла "Кадису"

"Барселона" проиграла "Кадису" "Кадис" принимал "Барселону" в матче 12-го тура испанской Примеры
Футбол
6 декабря 2020 г. 02:00
Барселона проиграла Кадису

"Кадис" принимал "Барселону" в матче 12-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Рамон де Карранса" и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 8-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий "Кадиса" Альваро Хименес. Оскар Гарсия чуть не отправил мяч в свои ворота, Марк-Андре тер Штеген выручил, но форвард хозяев оказался первым на добивании.

На 57-й минуте случился автогол, мяч в свои ворота отправил защитник "Кадиса" Педро Алькала. На 63-й минуте хозяева вновь вышли вперёд усилиями 35-летнего форварда Альваро Негредо. Нападающий воспользовался ошибкой Клемана Лангле.

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Версия на азербайджанском языке “Barselona” “Kadis”ə uduzub

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