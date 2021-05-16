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"Барселона" проиграла дома и утратила шансы на чемпионство

"Барселона" проиграла дома и утратила шансы на чемпионство Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Сельту". Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 1:2
Футбол
16 мая 2021 г. 23:00
Барселона проиграла дома и утратила шансы на чемпионство

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура испанской Примеры "Барселона" принимала "Сельту". Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 1:2.

Как передает Report, игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий "Барселоны" Лионель Месси, ассистировал ему Серхио Бускетс. Однако радость каталонцев продлилась недолго, уже спустя 10 минут Санти Мина восстановил равенство на табло. На 83-й минуте защитник "Барселоны" Клеман Лангле получил вторую жёлтую карточку и был удалён, что повлияло на дальнейший ход игры. На 89-й минуте нападающий "Сельты" Санти Мина оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу "Сельты".

"Барселона", набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сыграв вничью, сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство.

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