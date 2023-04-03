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"Барселона" призвала президента Ла Лиги покинуть пост

"Барселона" призвала президента Ла Лиги покинуть пост Футбольный клуб "Барселона" отреагировал на фигурирование имени президента Ла Лиги Хавьера Тебаса в скандальном деле о подкупе судей и влиянии на результаты
Футбол
3 апреля 2023 г. 19:56
Барселона призвала президента Ла Лиги покинуть пост

Футбольный клуб "Барселона" отреагировал на фигурирование имени президента Ла Лиги Хавьера Тебаса в скандальном деле о подкупе судей и влиянии на результаты.

Как сообщает Report, клуб распространил заявление на своем официальном сайте.

В нем отмечается, что учитывая серьезность информации, появившейся в газете La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас упоминается в качестве исполнителя в представлении ложных доказательств в прокуратуре с целью уличить клуб, "Барселона" выражает глубокий гнев и возмущение.

"Президент Ла Лиги должен публично объясниться. "Барселона" чувствует себя жертвой СМИ за факты, которых никогда не было: "Барса" никогда не покупала арбитров.

Мы никогда не могли представить, что он попытается уличить наш клуб с помощью ложных доказательств. Новость должна насторожить все клубы Ла Лиги. Только из-за этих фактов, а также из уважения к президентству Ла Лиги Хавьер Тебас должен уйти со своего поста", - говорится в заявлении клуба.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" İspaniya La Liqasının prezidentini istefaya çağırıb

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