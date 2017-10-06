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    Барселона призвала к диалогу для урегулирования политической ситуации в Каталонии

    Для этого «необходимо проявлять предельное уважение к желанию большинства каталонцев принять решение о своём будущем»

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб «Барселона» сделал официальное заявление, в котором призвал политические силы к диалогу по урегулированию ситуации в Каталонии, намеревающейся выйти из состава Испании.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

    «Барселона» как одна из ведущих организаций в стране призывает к диалогу и переговорам для поиска политических решений с целью урегулирования ситуации в Каталонии. Для этого «необходимо проявлять предельное уважение к желанию большинства каталонцев принять решение о своём будущем», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что «Барселона» официально поддерживает создание независимой комиссии по посредничеству, диалогу и примирению, инициированное Ассоциацией адвокатов города.

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