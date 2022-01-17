"Барселона" предъявила ультиматум Усману Дембеле

Испанская "Барселона" пригрозила вингеру Усману Дембеле отстранением от основного состава команды.

Испанская "Барселона" пригрозила вингеру Усману Дембеле отстранением от основного состава команды.

Как передает Report со ссылкой на Foot Mercato, клуб планирует свои действия в связи с отказом вингера продлевать контракт, истекающий летом.

Контракт 24-летнего футболиста истекает летом. Каталонский клуб предлагает Дембеле 20-25 млн евро для продления контракта, однако игрок тянет время и требует 40 млн евро в год

Главный тренер Хави поставил перед игроком условие, либо он определяется и подписывает контракт в январе, оставаясь в основном составе, либо отказывается и до конца сезона не попадает в основной состав. Если в ближайшие дни Дембеле ответит на предложение отрицательно, руководство клуба начнет рассматривать предложения на сумму 50 млн евро.

В настоящее время чемпионом мира 2018 года интересуется итальянский "Ювентус". Также сообщается, что детали индивидуального контракта с ним были согласованы.

В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле провел 11 игр, забил 1 год и сделал 2 результативные передачи.