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"Барселона" предъявила ультиматум Усману Дембеле

"Барселона" предъявила ультиматум Усману Дембеле Испанская "Барселона" пригрозила вингеру Усману Дембеле отстранением от основного состава команды.
Футбол
17 января 2022 г. 10:39
Барселона предъявила ультиматум Усману Дембеле

Испанская "Барселона" пригрозила вингеру Усману Дембеле отстранением от основного состава команды.

Как передает Report со ссылкой на Foot Mercato, клуб планирует свои действия в связи с отказом вингера продлевать контракт, истекающий летом.

Контракт 24-летнего футболиста истекает летом. Каталонский клуб предлагает Дембеле 20-25 млн евро для продления контракта, однако игрок тянет время и требует 40 млн евро в год

Главный тренер Хави поставил перед игроком условие, либо он определяется и подписывает контракт в январе, оставаясь в основном составе, либо отказывается и до конца сезона не попадает в основной состав. Если в ближайшие дни Дембеле ответит на предложение отрицательно, руководство клуба начнет рассматривать предложения на сумму 50 млн евро.

В настоящее время чемпионом мира 2018 года интересуется итальянский "Ювентус". Также сообщается, что детали индивидуального контракта с ним были согласованы.

В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле провел 11 игр, забил 1 год и сделал 2 результативные передачи.

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