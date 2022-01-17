"Барселона" предъявила ультиматум Усману Дембеле

Испанская "Барселона" пригрозила вингеру Усману Дембеле отстранением от основного состава команды.
Как передает Report со ссылкой на Foot Mercato, клуб планирует свои действия в связи с отказом вингера продлевать контракт, истекающий летом.
Контракт 24-летнего футболиста истекает летом. Каталонский клуб предлагает Дембеле 20-25 млн евро для продления контракта, однако игрок тянет время и требует 40 млн евро в год
Главный тренер Хави поставил перед игроком условие, либо он определяется и подписывает контракт в январе, оставаясь в основном составе, либо отказывается и до конца сезона не попадает в основной состав. Если в ближайшие дни Дембеле ответит на предложение отрицательно, руководство клуба начнет рассматривать предложения на сумму 50 млн евро.
В настоящее время чемпионом мира 2018 года интересуется итальянский "Ювентус". Также сообщается, что детали индивидуального контракта с ним были согласованы.
В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле провел 11 игр, забил 1 год и сделал 2 результативные передачи.