"Барселона" предложила Месси десятилетний контракт

"Барселона" предложила своему аргентинскому нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет.
Как сообщает Report со ссылкой на Catalunya Radio, согласно условиям контракта, Месси будет играть в футболке "сине-гранатовых" еще два года. После этого аргентинец в роли посла каталонского клуба будет выступать в MLS на протяжении трёх лет.
Последние пять лет контракта Месси вновь проведёт в "Барселоне", где займёт одну из должностей. Отмечается, "Барселона" настроена оптимистично по поводу вопроса продления контракта с футболистом.
Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провёл в составе каталонского клуба. В составе "Барселоны" Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.