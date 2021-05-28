"Барселона" предложила Месси десятилетний контракт

"Барселона" предложила своему аргентинскому нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет

"Барселона" предложила своему аргентинскому нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Catalunya Radio, согласно условиям контракта, Месси будет играть в футболке "сине-гранатовых" еще два года. После этого аргентинец в роли посла каталонского клуба будет выступать в MLS на протяжении трёх лет.

Последние пять лет контракта Месси вновь проведёт в "Барселоне", где займёт одну из должностей. Отмечается, "Барселона" настроена оптимистично по поводу вопроса продления контракта с футболистом.

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провёл в составе каталонского клуба. В составе "Барселоны" Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.