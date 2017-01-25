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    "Барселона" предложила Лионелю Месси 40 млн евро в год

    Стороны пришли к общей договоренности

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" договорился с игроком команды Лионелем Месси о продлении срока контракта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ok Diario, аргентинский нападающий согласился с предложением касательно ежегодного дохода в 40 млн евро.

    "Барселона" предложила столь высокую сумму с учетом растущего интереса соперников к Месси.

    Отметим, что нынешний контракт Лионеля Месси предусмотрен до лета 2018 года. В контракте сумма перехода в другой клуб указана в размере 250 млн евро. 

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