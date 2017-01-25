"Барселона" предложила Лионелю Месси 40 млн евро в год

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" договорился с игроком команды Лионелем Месси о продлении срока контракта.

Как сообщает Report со ссылкой на Ok Diario, аргентинский нападающий согласился с предложением касательно ежегодного дохода в 40 млн евро.

"Барселона" предложила столь высокую сумму с учетом растущего интереса соперников к Месси.

Отметим, что нынешний контракт Лионеля Месси предусмотрен до лета 2018 года. В контракте сумма перехода в другой клуб указана в размере 250 млн евро.