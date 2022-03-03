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"Барселона" предложила Эрлингу Холанду 5-летний контракт

"Барселона" предложила Эрлингу Холанду 5-летний контракт Стали известны подробности встречи президента "Барселоны" Жоана Лапорты и агента Мино Райолы, который представляет интересы норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Футбол
3 марта 2022 г. 20:41
Барселона предложила Эрлингу Холанду 5-летний контракт

Стали известны подробности встречи президента "Барселоны" Жоана Лапорты и агента Мино Райолы, который представляет интересы норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, "Барса" готова предложить Холанду 5-летний контракт на 195 млн евро. Выплаты планируется осуществлять в порядке возрастания за каждый год: 20, 30, 40, 50 и 55 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Холанд провел в составе "Боруссии" 14 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Erlinq Holanna 5 illik müqavilə təklif edib

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