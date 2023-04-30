"Барселона" повторила рекорд прошлого века в Ла Лиге

Испанская "Барселона" повторила рекорд прошлого века в Ла Лиге.

Испанская "Барселона" повторила рекорд прошлого века в Ла Лиге.

Как сообщает Report , игра 32-го тура против "Бетиса" завершилась победой каталонцев со счетом 4:0.

Таким образом, "блауграна" провела 24-й сухой матч в текущем сезоне.

В последний раз аналогичный результат фиксировался в сезоне 1986/1987. На тот момент голкипером "сине-гранатовых" был Андони Субисаррета, который не пропустил в 24 матчах чемпионата страны.

Рекорд по числу сухих матчей за сезон Ла Лиги принадлежит "Депортиво". В сезоне-1993/94 клуб провел 26 игр на ноль из 38.

Отметим, что "Барселона" за шесть туров до завершения первенства страны возглавляет турнирную таблицу с 79 очками, опережая своего ближайшего соперника - мадридского "Реала" на 11 очков.