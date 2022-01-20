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​​​​​​​"Барселона" потребовала ухода Дембеле

​​​​​​​"Барселона" потребовала ухода Дембеле Испанский клуб "Барселона" принял решение продать нападающего Усмана Дембеле.
Футбол
20 января 2022 г. 15:09
​​​​​​​Барселона потребовала ухода Дембеле

Испанский клуб "Барселона" принял решение продать нападающего Усмана Дембеле.

Как передает Report, об этом заявил спортивный директор клуба Матеу Алемани.

Он отметил, что французский нападающий не хочет продолжать выступать за "Барселону": "Он не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Дембеле, что он должен немедленно уйти. Ожидаем, что Усман будет продан до 31 января".

Ранее сообщалось, что французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях "Барселоны". Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.

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