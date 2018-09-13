"Барселона" потратит на зарплаты футболистов рекордную сумму

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Опубликована ведомость на нынешний сезон с суммами, которые тратят клубы двух высших дивизионов испанского футбола на зарплаты игрокам.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Ла Лиги, ведомость "Барселоны" составляет 632 миллиона 971 тысячу евро и является рекордной для страны в этом сезоне.

Меньше всех на зарплаты среди клубов высшего испанского дивизиона тратит "Вальядолид" - чуть менее 24 миллионов евро.

Мадридский "Реал" занимает в Испании второе место по расходам на зарплаты футболистов - 566 миллионов 530 тысяч евро.