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"Барселона" потеряла почти полмиллиарда евро

"Барселона" потеряла почти полмиллиарда евро Клуб "Барселона" опубликовал на официальном сайте отчетность за 2020/21-й финансовый год.
Футбол
1 октября 2021 г. 17:03
Барселона потеряла почти полмиллиарда евро

Клуб "Барселона" опубликовал на официальном сайте отчетность за 2020/21-й финансовый год.

Как сообщает Report, согласно обнародованным данным, чистый убыток "Барселоны" составил 481 млн евро, а чистый долг – 680 млн.

Операционный доход каталонцев составил 631 млн евро. Расходы клуба увеличились до 1,13 млрд евро. Это рекордный показатель в истории клуба.

Каталонцы ожидают, что операционный доход составит 765 млн евро в новом финансовом году. Благодаря тому, что футболисты согласились на снижение зарплаты, расходы клуба должны сократиться до 784 млн евро.

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