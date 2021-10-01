"Барселона" потеряла почти полмиллиарда евро

Клуб "Барселона" опубликовал на официальном сайте отчетность за 2020/21-й финансовый год.

Клуб "Барселона" опубликовал на официальном сайте отчетность за 2020/21-й финансовый год.

Как сообщает Report, согласно обнародованным данным, чистый убыток "Барселоны" составил 481 млн евро, а чистый долг – 680 млн.

Операционный доход каталонцев составил 631 млн евро. Расходы клуба увеличились до 1,13 млрд евро. Это рекордный показатель в истории клуба.

Каталонцы ожидают, что операционный доход составит 765 млн евро в новом финансовом году. Благодаря тому, что футболисты согласились на снижение зарплаты, расходы клуба должны сократиться до 784 млн евро.