"Барселона" потерпела поражение от "Бетиса" в Примере, несмотря на дубль Месси

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Каталонская «Барселона» потерпела поражение в матче 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом».

Как сообщает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Бетиса» отличились хавбеки Хоакин Санчес, Джовани Ло Чельсо и Серхио Каналес, а также защитник Эктор Фирпо. Авторами голов «Барселоны» стали полузащитник Артуро Видаль и форвард Лионель Месси, оформивший дубль.

Для каталонского клуба сегодняшнее поражение стало первым за последние шесть матчей в чемпионате Испании. Ранее действующие чемпионы записали в актив три победы подряд и две ничьи. «Бетис», обыграв «Барселону», прервал серию без побед из четырёх встреч.

«Барселона», набрав 24 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (16) занимает 12-ю строчку.

Ранее «Барселона» стала первой командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф ЛЧ.