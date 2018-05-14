"Барселона" потерпела первое поражение в чемпионате Испании - ВИДЕО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Леванте" обыграл "Барселону" в матче 37-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Report, встреча прошла в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия" и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе "Леванте" два мяча забил полузащитник Энис Барди, нападающий Эммануэл Боатенг оформил хет-трик. У "Барселоны" голами отличились форвард Луис Суарес и хавбек Филиппе Коутиньо, трижды поразивший ворота хозяев.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для каталонского клуба в нынешнем сезоне испанского первенства.

"Барселона", набрав 90 очков, занимает первое место в турнирной таблице, "Леванте" (46) – на 15-й строчке.

Леванте - Барселона. Обзор матча. Чемпионат Испании 2017/18. 37 тур. от