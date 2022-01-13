О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Барселона" попрощалась с турецким футболистом

"Барселона" попрощалась с турецким футболистом Испанский клуб "Барселона" расстался с турецким футболистом Юсуфом Демиром.
Футбол
13 января 2022 г. 15:44
Барселона попрощалась с турецким футболистом

Испанский клуб "Барселона" расстался с турецким футболистом Юсуфом Демиром.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, договор аренды с австрийским полузащитником турецкого происхождения был расторгнут по обоюдному согласию. 19-летний игрок вернулся в свою бывшую команду - австрийский "Рапид" (Вена).

Согласно утверждениям, представитель Каталонии попрощался с талантливым футболистом из-за финансовых трудностей.

Отметим, что Юсуф Демир сыграл в трех матчах чемпионата Испании и шести матчах - в Лиге чемпионов УЕФА.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Barselona" türkiyəli futbolçu ilə vidalaşıb

Самое важное

ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 01:43
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2022 г. 14:12
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi