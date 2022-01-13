"Барселона" попрощалась с турецким футболистом

Испанский клуб "Барселона" расстался с турецким футболистом Юсуфом Демиром.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, договор аренды с австрийским полузащитником турецкого происхождения был расторгнут по обоюдному согласию. 19-летний игрок вернулся в свою бывшую команду - австрийский "Рапид" (Вена).
Согласно утверждениям, представитель Каталонии попрощался с талантливым футболистом из-за финансовых трудностей.
Отметим, что Юсуф Демир сыграл в трех матчах чемпионата Испании и шести матчах - в Лиге чемпионов УЕФА.