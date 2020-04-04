"Барселона" пообещала Неймару вернуть его в команду в ближайшее трансферное окно

Руководство "Барселоны" пообещало нападающему французского ПСЖ Неймару вернуть его в состав испанской команды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб собирается купить 28-летнего бразильца в ближайшее трансферное окно, которое было запланировано на лето, но может быть перенесено в связи с приостановкой сезона в чемпионатах стран из-за пандемии коронавируса. Обещание было сделано с целью снизить возможность перехода игрока в мадридский "Реал".

Напомним, что в текущем сезоне Неймар провел за парижский клуб 22 матча в разных турнирах, забил 18 мячей и отдал 10 голевых передач.