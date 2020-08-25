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"Барселона" подтвердила уход из клуба Месси

"Барселона" подтвердила уход из клуба Месси "Барселона"подтвердила информацию, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб.
Футбол
25 августа 2020 г. 22:45
Барселона подтвердила уход из клуба Месси
Лионель Месси

"Барселона" подтвердила информацию, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб.

Как передает Report со ссылкой на Football Espana, футболист подал запрос на уход из "Барселоны", но клуб намерен приложить усилия, чтобы уговориться его остаться. Сообщалось, что футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Напомним, интерес к аргентинцу проявляют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Интер".

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Форвард - воспитанник "Барселоны", лучший бомбардир в истории клуба. В составе "Барселоны" Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Messinin komandanı tərk etmək istədiyini təsdiqlədi

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